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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Demokrasi mirası: Halkımızın verdiği bu mücadele önemli bir milattır

Milli Savunma Bakanı Akar, “Halkımızın verdiği bu mücadele, Türkiye ve dünya demokrasi tarihinde önemli bir milattır. Gelecek nesillere, bir demokrasi mirası bırakmıştır” dedi

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Hulusi Akar
Hulusi Akar

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı’nda anma töreni düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, törene, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve bakan yardımcıları ile katıldı.

Törende konuşan Akar, Türkiye’nin stratejik önemi haiz coğrafyasının dün olduğu gibi bugün de vatan ve milletin huzur ve güvenliğine yönelen tehdit ve tehlikelerin hedefi olduğunu vurguladı. Akar, “Yeni nesil terörün bir örneği olan alçak FETÖ’nün, hain 15 Temmuz kalkışması da bunların bir yansımasıdır” dedi.

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20 BİN 77 İHRAÇ

“Halkımızın verdiği bu mücadele, Türkiye ve dünya demokrasi tarihinde önemli bir milattır” diyen Akar, “Gelecek nesillere, bir demokrasi mirası bırakmıştır” dedi. Akar, şöyle devam etti:

“Gururla belirtmek isterim ki, yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen harekatlar ve büyük tatbikatlarda elde edilen başarılar, FETÖ’den temizlendikçe daha da güçlendiğimizin en açık göstergesi, delilidir. FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz’dan bugüne kadar 20 bin 77 kişi ihraç edilmiştir. TSK›nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade etmeyeceğiz.”

TERÖR BELASI BİTECEK

  • Türk ordusunun 15 Temmuz’dan sonra girilemez denilen yerlere girdiğini, ulaşılamaz denilen yerlere ulaştığını belirten Akar, “Terör belasını bitirmekte kararlıyız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi. Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, törenin ardından 15 Temmuz’daki hain girişime engel olmaya çalışırken şehit olanların yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

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