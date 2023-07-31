Demokrat Partili Cemal Enginyurt: 'Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti' diyorlar yüzde 48 kayıp mı?

Muhalefet yandaşı gazeteci Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer partililerin Akbelen'deki eylemcilere yönelik tavırlarını sert sözlerle eleştirdi. İnsanların muhalefete karşı öfkeli olduğunu belirten Portakal, "Kemal Bey istifa etmelisiniz artık. Bu insanları umutsuz bıraktınız. Bu insanların öfkelenmesinin sebebi bu. Sizi umut arayan bir yurttaş olarak istifaya davet ediyorum. Akbelen'de sizin ve arkadaşlarınızın yaşadığı o görüntülerden sonra o koltukta hangi cesaretle oturabiliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.