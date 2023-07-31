Demokrat Partili Cemal Enginyurt: 'Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti' diyorlar yüzde 48 kayıp mı?

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı yüzde 48 oy oranının kayıp olmadığını söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seçim hezimeti sonrası gelen 'değişim' ve 'istifa' çağrılarına en sert itiraz Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan geliyor.
CHP listelerinden milletvekili olan ve CHP'nin yerel seçimlerde kendisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yapmasını isteyen Enginyurt, yeni açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun yüzde 48 almasını kayıp olarak görmediğini söyleyen Enginyurt,
'Yüzde 48 kayıp mı?'
"Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti diyorlar, yüzde 48 kayıp mı? CHP’nin oyu yüzde 70’di de Kılıçdaroğlu bu oyu yüzde 48’e mi düşürdü?" dedi.