Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Deniz tabanı açığa çıktı: Akyaka sahilinde deniz suyu çekildi

Deniz tabanı açığa çıktı: Akyaka sahilinde deniz suyu çekildi

23:0919/01/2026, الإثنين
AA
Sonraki haber
Deniz suyunun çekilmesiyle normalde deniz altında kalan alanlar görünür hale geldi.
Deniz suyunun çekilmesiyle normalde deniz altında kalan alanlar görünür hale geldi.

Muğla'da bulunan Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 10 metre çekildi. Çekilme nedeniyle yer yer açığa çıkarken, kumluk alanlar genişledi.

Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 10 metre çekildi.

"Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde kıyı boyunca deniz tabanı yer yer açığa çıkarken, kumluk alanların genişlediği, sığ kesimlerde ise küçük su birikintilerinin oluştuğu görüldü.

Suyun çekildiği kumsalda bazı vatandaşlar yürüyüş yaptı ve fotoğraf çektirdi.

Suların çekilmesiyle kıyı çizgisi belirgin biçimde gerilerken, normalde deniz altında kalan alanların görünür hale gelmesi sahil boyunca dikkati çekti.



#Akyaka
#sakinşehir
#Ula
#Muğla
#Deniz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Maçlar saat kaçta? Devler Ligi'nde 7. haftanın maç programı ve canlı yayın kanalları