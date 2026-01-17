Yeni Şafak
Deniz ulaşımına fırtına engeli: İşte iptal edilen feribot seferleri

16:2417/01/2026, السبت
AA
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ile Geyikli arasında yapılması planlanan iki sefer iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin açıklamasına göre, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 22.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 23.00'teki seferler yapılamayacak.

Diğer güzergahlarda deniz ulaşımı tarifeye göre sürecek.



