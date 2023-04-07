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Depremde camları dahi kırılmadan yan yatan binanın enkazı kaldırılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tek parça halinde yan yatan binanın enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Tek parça halinde yan yatan ve camları dahi kırılmayan Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Kaya Apartmanı'nın Tokat Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerince yıkılmasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

16:22 . 7/04/2023 Cuma
AA
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Kaya Apartmanı yan yatmıştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Kaya Apartmanı yan yatmıştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle çok sayıda evin yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü Gölbaşı'nda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Kaya Apartmanı ise yapıda hasar gözükmemesine rağmen temelden koparak arkasındaki binaların üstüne devrilmesiyle dikkati çekiyor.

Tek parça halinde yan yatan ve camları dahi kırılmayan yapının Tokat Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerince yıkılmasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Mahalle sakini Hasan Bozok, yan yatan Kaya Apartmanı'nın yanındaki binada oturduğunu söyledi.

Bozok, "27 senedir yan yatan binanın yanındaki apartmanda oturuyorum. Bu bina 1 yıl önce yapıldı. Sahibi il dışında yaşadığından kiraya verilmişti daireleri. İki depremden sonra bina yan yattı. Temelinde kazıklama sistemi yoktu. Temel tutmadı. Temel olduğu gibi kalktı. Binanın yapılırken inşaatını gördüm. Temeli derin değildi." dedi.

#adıyaman
#Gölbaşı
#yan yatan bina
14 dakika önce
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