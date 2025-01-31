Depremde enkazdan kurtarılarak hayata tutunan kadın hayalini gerçekleştirdi

Depremin ikinci yılı yaklaşırken çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini ve evlatlarıyla birlikte ekmek parası için mücadele ettiklerini belirten Sevcan Calp, “Depreme uykumuzda yakalandık. Ben, 4 çocuğum ve babam koridora kaçtık ve bina yıkıldı. 20 saat sonra enkazdan çıkarıldım ve bir süre sonra memleketime geldim, konteynerdeyiz hayata tutunmaya çalışıyoruz. Depremde yaşadığımız o anı bir daha yaşamak istemiyorum. İki oğlumun belden aşağı ayakları sakat derken bedenleri yerinde çok şükür ama ayakları aksak kaldı. Ben babamı kaybettim yanımdaydı. Anne başın dönmüyor, bina dönüyor dedi ve gözümüzü enkaz altında açtık. Benim hayalimdi, zaten gençliğimden beri oğluma teklif ettim ve olur anne dedi. Rızkımızın peşine düştük. Depremden sonra her şeyimizi kaybettik, bir iğnemizi bile alamadık rızkımızı artık burada arayacağız. Konteynerde 4 çocuğum, eşim ve ben 6 kişi kalıyoruz. Depremin ikinci yıl dönümü yaklaştığı zaman insan o anı yaşadığı için diyorum ya duygular yani ifade edemiyorsun yani yaklaşmasına gerek yok zaten her zaman yaşıyorsun. Depremi yaşadıktan sonra bayağı bir sıkıntılardan sonra hayatta tutunmaya devam ettik ki hayatta kalmak zorundayız hem ekonomiye hem de kendimize katkı sağlıyoruz” dedi.