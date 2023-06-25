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Depremzede Ömer Baran Şişman konteynerde çalıştı LGS birincisi oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler birçok ailenin yüreğini yakarken öğrencileri de olumsuz etkiledi. Çoğu öğrenci çadırlarda, konteyner kentlerde sınava hazırlanırken zor bir süreç yaşayan öğrencilerden birisi de Gaziantep Islahiyeli Ömer Baran Şişman’dı. Ömer'in evi ağır hasar aldı; çadırda, konteynerde kaldı. Ancak Ömer, her şeye, sürekli artçılarla sallanan masasına rağmen sınava hazırlanmaktan hiç vazgeçmedi. Ve depremzede koşullarında liselere geçiş sınavının birincilerinden biri oldu.

21:17 . 25/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Gaziantep'te depremzede öğrenci Ömer Baran Şişman azim ve çabası ile LGS'de birinci oldu.

Gaziantep'te depremzede öğrenci Ömer Baran Şişman azim ve çabası ile LGS'de birinci oldu.

6 Şubat sabahı yaşanan o büyük deprem, herkesin yüreğini yaktı. Ama kuşkusuz, deprem bölgelerinde yaşayanların kalbi daha çok yandı… Kimi ailesini, kimi akrabasını, kimi komşusunu, arkadaşını kaybetti. Binlerce aile, evsiz kaldı…



Deprem öğrencileri de etkiledi. Özellikle de bu sene lise ve üniversite sınavına girecek adaylar için süreç zordu. Çoğu çadırlarda, konteyner kentlerde çözdü hazırlık testlerini.

"Her gün düzenli olarak çalışarak yılmayarak LGS birincisi oldum"

Onlardan biri Gaziantep Islahiyeli Ömer Baran Şişman’dı. Evi ağır hasar aldı. Çadırda, konteynerde kaldı. Ama Ömer, her şeye, sürekli artçılarla sallanan masasına rağmen sınava hazırlanmaktan hiç vazgeçmedi. Ve depremzede koşullarında liselere geçiş sınavının birincilerinden biri oldu…

Ömer Baran Şişman “Ben bir deprem yaşadım. Bir sürü yer gezdim. Çadırlarda kaldım. Sonra KYK yurtlarına geçtim. Çalışmayadabilirdim. Hiç çalışmadan bir fen lisesi de kazanabilirdim. Ama ne olursa olsun ben çalışmaya devam ettim ve her gün düzenli olarak çalışarak yılmayarak LGS birincisi oldum.” diyerek başarısını çabasına borçlu olduğunun altını çizdi.

Ömer depremzede ailesine de büyük sevinç yaşattı. Annesi Zehra Şişman da geçirdikleri zorlu günleri “Depremden sonra Urfa’ya kız kardeşime gittik. Sonra Mardin KYK’ya gittik. Ama orada da çocuğum çok rahat ders çalışmadığını görünce buraya dönelim konteyner varsa dedik. Burada rahat çalıştı. Kitap kampanyalarından kitaplar da aldık.” sözleri ile anlattı.

Fatma Şahin'den Ömer'i ziyaret edip hediye verdi

Liselere geçiş sınavında tüm sorulara doğru cevap veren Ömer’i, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni yerleştikleri TOKİ konutlarındaki evinde ziyaret etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Depremde çocuklar geldi bana. Her şeyimiz enkazın altında kaldı. Kitap yok, bir şey yok dediler. Bizim okumaktan başka şansımız yok. Okuyacağız. Okutacağız. Beşeri sermaye çok önemli. Dünya artık ne kadar petrolün var diye bakmıyor. Ne kadar beşeri gücün var diye bakıyor.” cümleleri ile eğitimin önemine bir kez daha dikkat çekti.


Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, depremzede LGS birincisi Ömer’e bilgisayar ve bisiklet hediye etti.

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