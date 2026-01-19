Yeni Şafak
Dervişoğlu yeniden genel başkan

04:0019/01/2026, Pazartesi
G: 19/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Müsavat Dervişoğlu.
Müsavat Dervişoğlu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeniden genel başkanlığa seçildi.

İYİ Parti, Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde düzenlediği 4. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçimi için oy kullanma işlemi tamamlandı. Tek aday olarak seçime giren Dervişoğlu, bin 180 delegenin tamamının oyunu alarak, ikinci kez genel başkanlığa seçildi. Sonuçların açıklanmasının ardından delegelere teşekkür konuşması yapan Dervişoğlu, “ Burada bulunan ve bundan önce bu salonu şereflendirip dolduran herkes, benim Genel İdare Kurulu, Başkanlık Divanı ve Disiplin Kurulu üyemdir. Çıktığımız bu yolculuğu sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



