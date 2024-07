Destici'den kızıyla ilgili iddialara sert tepki: Alçaklıktır namussuzluktur

Kamu görevi yapanların, devletin otoritesi dışında başka hiçbir ülkeye, millete, zümreye, cemiyete, topluluğa, asla bağlılık gösteremeyeceğini vurgulayan Destici, "8 yıl önce her biri Cumhuriyet tarihimizin kara lekeleri olan, her biri dışarıdan güdümlü, her biri bugün yaşadığımız problemlerin kaynağı durumundaki darbelere ve darbe dönemlerine milletle beraber dur dedik." ifadesini kullandı.