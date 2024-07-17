Destici'den kızıyla ilgili iddialara sert tepki: Alçaklıktır namussuzluktur

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, tüm Müslümanların muharrem ayını tebrik etti, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanları rahmetle andı.
Kamu görevi yapanların, devletin otoritesi dışında başka hiçbir ülkeye, millete, zümreye, cemiyete, topluluğa, asla bağlılık gösteremeyeceğini vurgulayan Destici, "8 yıl önce her biri Cumhuriyet tarihimizin kara lekeleri olan, her biri dışarıdan güdümlü, her biri bugün yaşadığımız problemlerin kaynağı durumundaki darbelere ve darbe dönemlerine milletle beraber dur dedik." ifadesini kullandı.