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Destici'den kızıyla ilgili iddialara sert tepki: Alçaklıktır namussuzluktur

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, kızı Özgül Hilal Destici'nin TBMM'de kadroya alındığı iddialarına sert çıktı. Destici "Bana her türlü sözü söyleyebilirler ama işi evlatlarımıza kadar indirmek en büyük alçaklıktır, namussuzluktur, onursuzluktur, haysiyetsizliktir." dedi.

14:56 - 17/07/2024 Çarşamba
AA
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, tüm Müslümanların muharrem ayını tebrik etti, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanları rahmetle andı.


Kamu görevi yapanların, devletin otoritesi dışında başka hiçbir ülkeye, millete, zümreye, cemiyete, topluluğa, asla bağlılık gösteremeyeceğini vurgulayan Destici, "8 yıl önce her biri Cumhuriyet tarihimizin kara lekeleri olan, her biri dışarıdan güdümlü, her biri bugün yaşadığımız problemlerin kaynağı durumundaki darbelere ve darbe dönemlerine milletle beraber dur dedik." ifadesini kullandı.



"En büyük alçaklıktır namussuzluktur"


Destici, kızı Özgül Hilal Destici'nin TBMM'de kadroya alındığı tartışmalarına ilişkin,
“Gelip benim yüzüme sorun ne soracaksanız. Ne söyleyecekseniz gelip bana söyleyin. Bizim cevabını veremeyeceğimiz hiçbir soru yoktur. Hayatımızda da herhangi bir leke yoktur. Biz vatan, milleti, din, devlet, ahlak ve inançlarımız adına siyaset yapıyoruz. Bu iftira kampanyasının arkasından bir kere daha söylüyorum. Ben her namazın arkasında ‘Yarabbi senin rızan dışında söz söyletme, iş yaptırma' diyerek yoluma devam ediyorum. Bugüne kadar Cenab-ı Hak bizi bütün bu iftiracıların şerlerinden ve saldırılarından muhafaza etti ve inşallah bundan sonra da etsin. Yıkılmadık, yıkılmayacağız. Biz inanarak ve doğrularla yolumuza devam ediyoruz. Bana her türlü sözü söyleyebilirler ama işi evlatlarımıza kadar indirmek en büyük alçaklıktır, namussuzluktur, onursuzluktur, haysiyetsizliktir. TBMM'de 5 bin üzerinde personel vardır. Onların tamamı hangi yasa, usul, kanunla işe girmişse benim evladımda aynı usulle işe girmiştir. 100 bin TL'nin üzerinde maaş alıyormuş. Bordrosunu bu sabah istedim. Kesintiler sonrası eline geçen rakam 37 bin TL'dir. Bakalım bu yanlışı düzeltecekler mi? Bu iftiralarından dolayı bir özür dileyecekler mi? Burada kasıt ve hedef belli. Bu tamamen yalan ve iftiradır”
dedi.


#Basın Toplantısı
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