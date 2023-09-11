DGS tercih sonuçları açıklandı

DGS tecihleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi. 2023 DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS kontenjanları ve puanları merak kazandı. DGS 2023 sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar DGS tercih kılavuzu araması yaparak DGS tercih süreci ile ilgili detayları merak etmeye başladı. Peki, DGS 2023 tercihleri nasıl yapılacak? DGS tercihlerinde kaç tercih hakkı var? 2023-DGS taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu? DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte merak edilen bu soruların yanıtları..