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EĞİTİM

DGS tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Değerli DGS adaylarımız, 27 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-DGS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır" diyerek Dikey Yerleştirme Sınavı (DGS) tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
DGS tercih sonuçları açıklandı mı? (DGS tercih sonuçları sorgulama)
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Dikey Yerleştirme Sınavı tercih işlemlerinin 27 Ağustos-7 Eylül arasında sona ermesinin ardından yaklaşık 1 hafta geçti. Eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adayların merakla beklediği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları açıklandı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Değerli DGS adaylarımız, 27 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-DGS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınıza http://sonuc.osym.gov.tr‘den ulaşabilirsiniz. Sonuçlarınızın hayırlı olmasını temenni eder, lisans eğitiminizde başarılar dilerim" dedi.

DGS KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Kayıt tarihlerini de açıklayan Aygün, "DGS sonucuna göre bir yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıtları 17-24 Eylül tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 17-22 Eylül tarihleri arasında yapılacak" ifadelerini kullandı.

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