DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur tutuklandı

Maltepe'de kamyonet alev alev yandı

Maltepe'de içi hurda kağıt dolu kamyonetin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Yangın, saat 15.00 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi Hisar Sokak'ta bulunan bir kamyonette çıktı. İçi hurda kağıt dolu kamyonetin yandığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına ilk müdahaleyi yangın söndürme tüpleriyle vatandaşlar yaptı. Kamyonetin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını söndürdü.