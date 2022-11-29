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YEREL GÜNDEM

DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve polisin operasyonuyla İstanbul'da yakalanan terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur tutuklandı.

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Haber Merkezi AA
DHKP/Cnin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur tutuklandı
DHKP/xC'li Gülten Matur.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve polisin ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalanan terör örgütü DHKP/C'nin sözde "Türkiye sorumlusu" Gülten Matur, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

MİT Başkanlığınca yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda yurt dışına çıkma arayışındayken yakalanan terörist Matur'un İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Matur, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli Matur, tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi.

Matur, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu olan Matur, dün MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalanmıştı.

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