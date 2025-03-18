Diploma tehdidine 2 tutuklama: Bu suç makinelerini sahaya kim sürdü?

Ozan Özcan ve ailesini tehdit eden 2 şüpheli yakalandı. Eski Memleket Partili Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz yatay geçişine ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, ardından ölüm tehditleri almıştı. Özcan’ın abisi ve annesini arayan şüpheliler, usulsüzlüğü ortaya çıkaran gencin başını testereyle keseceklerini söylemişti. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonucu, şüphelilerin Fatih Emre Hülagü ve Yunus Emre Şahin olduğu tespit edildi. Şüpheliler, 15 Mart’ta İzmir Çiğli’de gizlendikleri adreste kıskıvrak gözaltına alındı. Adreste 1 uzun namlulu silah ele geçirildi. 27 yaşındaki şüphelilerin suç makinesi oldukları ortaya çıktı.

Sosyal medyada tanıştıkları A.Y. (34) isimli kadını alıkoyup, banka hesabından kendi hesaplarına 160 bin lira gönderdikleri, kadının kafasına silah dayayıp çıplak videolarını çektikleri belirlendi. A.Y. de şüphelilerden şikayetçi oldu.

Hülagü’nün “dolandırıcılık”, “tutuklu ve hükümlünün kaçması” suçlarından kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunduğu, “silahlı tehdit” suçundan araması olduğu, Şahin’in ise birçok suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Önceki gün adliyeye sevk edilen

2 şüpheli “silahlı yağma”, “cinsel saldırı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet”, “tehdit”, “özel hayatın gizliliğini ihlal” ve “yalan beyanda bulunma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.







