|
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile Prag'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi. Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ateşkes müzakereleri ve iki devletli çözüm süreci ile bölgesel gelişmeler ele alındı.

18:28 - 30/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 19:29 - 30/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
ABD Dışişleri Bakanı Blinken - Hakan Fidan
ABD Dışişleri Bakanı Blinken - Hakan Fidan

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Çekya'nın başkenti Prag'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştüğü bildirildi.

Görüşmeye ilişkin bir de fotoğraf servis edildi.

Gazze'yi görüştüler

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ateşkes müzakereleri ve iki devletli çözüm süreci, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'daki durum ve bazı Afrika ülkelerindeki çatışmalar ve ihtilafların çözümüne dair konular görüşüldü.

Ayrıca görüşmede, Türkiye'nin Suriye'deki son gelişmelerle alakalı görüşleri aktarılırken, Washington'da yapılacak NATO Zirvesi öncesi ittifakı ilgilendiren konular da ele alındı.



#Hakan Fidan
#Antony Blinken
#ABD
#Prag
6 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sınav kaygısı ile baş etme yolları nelerdir? Yaklaşan sınavlarda sınav kaygısı yaşayan öğrencilere tavsiyeler