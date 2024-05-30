Dışişleri Bakanı Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile Prag'da görüştü

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Çekya'nın başkenti Prag'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştüğü bildirildi.

Görüşmeye ilişkin bir de fotoğraf servis edildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ateşkes müzakereleri ve iki devletli çözüm süreci, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'daki durum ve bazı Afrika ülkelerindeki çatışmalar ve ihtilafların çözümüne dair konular görüşüldü.