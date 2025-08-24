Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Dışişleri Bakanı Fidan İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na başkanlık edecek

Dışişleri Bakanı Fidan İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na başkanlık edecek

12:3324/08/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Bakan Fidan, Cidde'de düzenlenecek toplantıya iştirak edecek.
Bakan Fidan, Cidde'de düzenlenecek toplantıya iştirak edecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Cidde'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na başkanlık edecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Cidde'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na başkanlık edecek.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye'nin çağrısı üzerine yarın Cidde'de düzenlenecek toplantıya iştirak edecek.


Toplantı, "Filistin halkına yönelik devam eden İsrail soykırımı ve İsrail'in Gazze’deki operasyonlarını genişletme kararı" gündemiyle yapılacak.



#Dışişleri Bakanı
#Hakan Fidan
#Cidde
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ - AYEDAŞ: 24 Ağustos 2025 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler