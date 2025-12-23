Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı'ndan duyurdu: Karadağ Türk vatandaşlarına vize muafiyetini yeniden başlatıyor

15:47 23/12/2025, Salı
Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada "Karadağ Türk vatandaşlarının vizesiz biçimde ülkeye girişlerine yeniden izin verecek. Uygulamanın bu hafta içinde başlayacağı öğrenildi" bilgisi paylaşıldı.

Karadağ Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını kaldırıyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Karadağ Türk vatandaşlarının vizesiz biçimde ülkeye girişlerine yeniden izin verecek. Uygulamanın bu hafta içinde başlayacağı öğrenildi.


KARADAĞ'DAN VİZE MUAFİYETİ KARARI


Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Karadağ makamları Türk vatandaşlarının ülkeye vizesiz biçimde girişlerine yeniden imkan tanıyacak. Söz konusu kararın bu hafta içinde yürürlüğe girmesinin beklendiği öğrenildi.


Kararla birlikte Türk vatandaşları, Karadağ’a gerçekleştirecekleri turistik ve kısa süreli seyahatlerinde yeniden vize muafiyetinden yararlanabilecek.


Karadağ, bir süredir Türk vatandaşlarına yönelik vize prosedürlerinde değişikliğe gitmiş, bu durum seyahat planlamalarında kısıtlamalara neden olmuştu.




