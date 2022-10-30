Gündem Dışişlerinden Somalideki terör saldırısında ölenler için taziye mesajı
POLİTİKA

Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırısında ölenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

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Haber Merkezi DHA
Dışişlerinden Somalideki terör saldırısında ölenler için taziye mesajı
​Dışişleri Bakanlığı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen terör saldırılarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların olduğu olayın derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Yaralıların bir kısmının tedavilerine Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu menfur terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

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