Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 4-6 yaş Kur'an kursu paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 4-6 yaş Kur'an kurslarında çocuklara sevginin, saygının, doğruluğun güzelliğini; yalanın, iftiranın kötülüğünü anlattıklarını belirtti.

Peygamberimiz (s.a.s) çocuklarımıza 7 yaşına kadar sevginin,saygının,doğruluğun güzelliğini; yalanın,iftiranın kötülüğünü; değerlerimizi,abdest nasıl alınır,namaz nasıl kılınır gibi temel dini vecibeleri öğretmemizi istiyor.4-6 yaş Kur'an kurslarımızda bunun eğitimini veriyoruz. pic.twitter.com/9hO3zMAxzu — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) December 30, 2021

GÜNDEM Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Diyanet üniversiteler ve cezaevlerinde Kur'an kursu açacak