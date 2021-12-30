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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 4-6 yaş Kur'an kursu paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 4-6 yaş Kur'an kurslarında çocuklara sevginin,saygının,doğruluğun güzelliğini; yalanın,iftiranın kötülüğünü; değerlerimizin eğitimini veriyoruz.

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Haber Merkezi DHA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaştan 4-6 yaş Kuran kursu yorumu
DHA
​Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 4-6 yaş Kur'an kurslarında çocuklara sevginin,saygının,doğruluğun güzelliğini; yalanın,iftiranın kötülüğünü; değerlerimizin eğitimini veriyoruz.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaştan 4-6 yaş Kuran kursu yorumu
DHA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaştan 4-6 yaş Kuran kursu yorumu
DHA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 4-6 yaş Kur'an kurslarında çocuklara sevginin, saygının, doğruluğun güzelliğini; yalanın, iftiranın kötülüğünü anlattıklarını belirtti.

​​CHP'li Özgür Özel din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' dedi​
OYNAT 00:37
​​CHP'li Özgür Özel din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' dedi​
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de yaptığı basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını eleştirdi. Özel, okul öncesine verilen din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Diyanet üniversiteler ve cezaevlerinde Kur'an kursu açacak
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