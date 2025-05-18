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Diyarbakır'da olaylı şampiyonluk kutlaması

Diyarbakır'da olaylı şampiyonluk kutlaması

22:1018/05/2025, dimanche
G: 19/05/2025, lundi
DHA
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Çevik kuvvet ekipleri, müdahale ederek olayların büyümesini önledi.
Çevik kuvvet ekipleri, müdahale ederek olayların büyümesini önledi.

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Diyarbakır karıştı. Şampiyonluk kutlaması için toplanan taraftarlar ile kutlama yapılmasını istemeyen grup arasında gerginlik yaşandı. Yüksek tansiyon, polisin araya girmesiyle son buldu.

Diyarbakır'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması için Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde toplanan taraftarlarla, kutlama yapılmasını istemeyen kalabalık bir grup arasında çıkan gerginliği araya giren polis önledi.

Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray taraftarları Türkiye'nin dört bir yanında sokağa döküldü. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde şampiyonluğu kutlamak isteyen Galatasaray taraftarlarıyla, kutlama yapılmasını istemeyen kalabalık bir grup arasında gerginlik yaşandı. Bölgede olay çıkma ihtimaline karşı hazır tutulan çevik kuvvet ekipleri, müdahale ederek olayların büyümesini önledi.



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