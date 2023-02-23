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Diyarbakır'da yıkım çalışması durduruldu: Ekipler kedi 'Zena' için seferber oldu

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören ve yıkımına ara verilen Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede ekiplerin yoğun çalışması sonucu "Zena" isimli kedi kurtarıldı. Ekiplerin Zena'yı kurtarma çalışmasında askeri helikopter, dron ve vinç gibi araçlar kullanıldı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
00:05 . 23/02/2023 Perşembe
AA
Diyarbakır'da ağır hasarlı Galeria İş Merkezi üstündeki sitede mahsur kalan kedi kurtarıldı.

Diyarbakır'da ağır hasarlı Galeria İş Merkezi üstündeki sitede mahsur kalan kedi kurtarıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla kentte merkez Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı 35 yapının yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.

  • Bu kapsamda merkez Yenişehir ilçesinde Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde başlayan yıkım, içeride bir kedinin olduğunun belirlenmesi üzerine durduruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, depremden etkilenen Galeria Sitesinde devam eden yıkım çalışmalarının içeride bir kedinin olduğunun tespit edilmesi üzerine durdurulduğu belirtildi.

AFAD ve itfaiye ekiplerinin kedinin kurtarılması için kontrollü bir şekilde çalışma başlattığı kaydedilen açıklamada, "Kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yıkım çalışmaları devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Askeri helikopterle çalışma yürütüldü

  • Yıkım çalışmasının durdurulmasının ardından dron ile kedinin bulunduğu kat tespit edildi. Daha sonra itfaiye ve AFAD ekipleri kedinin kurtarılması amacıyla çalışma başlattı.

İtfaiyeye ait 54 metrelik yangın ve kurtarma çalışmalarında kullanılan merdivenli şnorkel ile çalışma yürütüldü, ancak yetersiz kalınca askeri helikopter devreye girdi.

Olay yerine sevk edilen askeri helikopterden halatla indirilen bir personel iş merkezinin üstündeki binada kedinin bulunduğu kata ulaşmaya çalıştı. Binadaki hasar nedeniyle personel içeri giremedi ve helikopter olay yerinden ayrıldı.

Kedi "Zena" kurtarıldı

AFAD ekiplerince alana getirilen vinç aracılığıyla sitenin 4. ve son katına kafes yerleştirildi. Kedi kafese girmeyince AFAD ekipleri vinç üzerindeki sepete binerek 4. kattaki kediyi yakaladı ve aşağı indirdi.

İsminin "Zena" olduğu öğrenilen kedinin, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Kasım Aydın tarafından ilk tedavisi yapıldı.

  • Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Kızılay, gazetecilere yaptığı açıklamada, binada bulunan 4 kediden birini aldıklarını söyledi.

Diğer 3 kedi için de gerekli çalışmanın devletin tüm imkanlarıyla devam ettiğini kaydeden Kızılay, "AFAD ekipleri 4. katta bulunan kedimizi aldı. Muayene ettikten sonra sahibine teslim edeceğiz. Sahibi dün yanımızdaydı, o da depremzede. Bir ayağı kırılmıştı. Kediyi sahibine teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AFAD İl Müdürü İlami Çakmak ise çalışmalarının devam ettiğini belirterek, kediyi kurtardıkları için mutlu olduklarını bildirdi.

  • Binada başka kedi olma ihtimaline karşı AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Küçük Hüma'nın duygulandıran mektubu: Oyuncaklarını gönderirken depremzedeleri de evine davet etti
Küçük Hüma'nın duygulandıran mektubu: Oyuncaklarını gönderirken depremzedeleri de evine davet etti

Kahramanmaraş merkezli depremler tüm yurdu etkilerken, yediden yetmişe herkes yardım seferberliğine koştu. Amasya'da yaşayan öğrenciler depremzedeler için "En Sevdiğim Oyuncağım Senin Olsun" projesini başlattı. Öğrencilerden Hüma Gökçe Çıtak ise yardım kolisinin içine oyuncağı ile mektup yazarak koydu. Küçük Hüma mektubunda, "Size oyuncaklarımdan bir tanesini gönderiyorum. İnşallah seversiniz. İstiyorsanız, yeriniz yoksa bize kalmaya gelebilirsiniz. Sizi çok seviyorum." ifadelerine yer verirken, 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi de bilgisayar almak için biriktirdiği parayı AFAD aracılığıyla Kahramanmaraş merkezli depremden zarar görenlere bağışladı.


#Diyarbakır
#Deprem
#Galeria İş Merkezi
#Zena
2 saat önce
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Diyarbakır'da yıkım çalışması durduruldu: Ekipler kedi 'Zena' için seferber oldu
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