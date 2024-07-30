Doğu Karadeniz'de ilk defa açıldı: Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü'ne öğrenci alınacak

"Disiplinler arası çalışmalarla yapay zekayı aşılamayı, bölümümüzü ve Trabzon şehrini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle bölümün Trabzon Üniversitesinde olması bizim için bir avantaj oldu. Trabzon, spor ve turizm şehri. Biz de şehrimize bu alanlarda yapay zekayı sokmayı hedefliyoruz. Böylelikle şehrimize ve öğrencilerimize katkıda bulunacağız. Hep birlikte kazanma üzerine bir strateji belirledik. O nedenle ilgili bütün öğrencilerimizi bölümümüze bekliyoruz. Öğrencilerimiz, internet sitemizden de gerekli bilgileri edinebilir."