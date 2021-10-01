Dokuz ay takiple baronlar gözaltında: ​Uyuşturucu karteline şok baskın

Ankara merkezli 3 ilde uyuşturucu baronlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda biri kadın 6 kişi yakalandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 25 Ocak ve 25 Mart tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’na Kolombiya’nın Bogota şehrinden geldiği tespit edilen 26 kilo 784 gram ile 5 Eylül’de Mersin Limanı’na Ekvador’dan muz konteyneri içine saklanarak getirildiği tespit edilen 44 kilo 850 gram kokain sevkiyatı ile bağlantılı olduğu tespit edilen 7 kişi hakkında yakalama kararı alındı.

9 AYLIK FİZİKİ TAKİP

Ankara ve İstanbul Emniyetine bağlı Narkotik ve Kaçakçılık Şube Müdürlükleri ekiplerince 9 aylık teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul, Ankara ve Sakarya’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Nurten A., Tolga C., Gökhan P., Atilla A., Galip Ç. ve Levent G. yakalanırken, 1 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Yakalanan şüpheliler Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

30 BİN DOLARLA KAÇMAYA ÇALIŞTI

30 bin dolar ve 50 bin TL ile kaçmaya çalışan zanlı kıskıvrak yakalandı. İstanbul’da lüks bir evde ikamet eden şüpheli Atilla A. ise, yapılan operasyonda yatak odasında bulunan asansörle garaja inerek kaçmak isterken kıskıvrak yakalandı. Garajda bulunan polis ekiplerince gözaltına alınan Atilla A.’nın üstünde 30 bin dolar ve 50 bin TL nakit para ele geçirildi. Düzenlenen operasyon kapsamında Sakarya’da lüks villasında yakalanan Nurten A.’nın babası Selahattin A.’nın da 1990’lı yıllarda uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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205 KİLO UYUŞTURUCU