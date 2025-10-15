Yeni Şafak
Dolandırıcılara kaptırdığı 1 milyonluk aracı 480 bin liraya başkasına satıldı: Kendi arabasına para ödeyerek geri alabildi

13:0115/10/2025, Çarşamba
DHA
Satış işlemi sonrası hesabına para geçmeyince dolandırıldığını anlayan Temur, aracı teslim etmeyerek durumu polise bildirdi.
Malatya’nın Kale ilçesinde yaşayan Necmettin Temur, internet üzerinden satışa çıkardığı aracını dolandırıcılara kaptırdı. Sahte banka dekontu ile aracı üzerlerine geçiren şüpheliler, aracı üçüncü bir kişiye 480 bin TL karşılığında sattı. Aracın yeni sahibine ödeme yaparak aracını geri alan Temur, dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

Malatya'nın Kale ilçesi Kumyazı Mahallesi'nde Necmettin Temur, hafif ticari aracını internet üzerinden 1 milyon TL'ye satışa çıkardı.


Kısa süre sonra kendisini Konya'dan arayan ve öğretmen olduğunu belirten kişiyle anlaşan Temur, sahte banka dekontu ile aracı noterde devretti.


Satış işlemi sonrası hesabına para geçmeyince dolandırıldığını anlayan Temur, aracı teslim etmeyerek durumu polise bildirdi.


ARAÇ BAŞKASINA SATILINCA ÖDEME YAPARAK GERİ ALDI

Yapılan incelemelerde, aracın üçüncü bir kişiye 480 bin TL'ye satıldığı ortaya çıktı. Savcılık, noter üzerinden yapılan satış nedeniyle aracın yeni sahibinin yasal hak sahibi olduğuna karar verdi. Bunun üzerine Necmettin Temur, aracı geri alabilmek için 480 bin TL ödeme yaptı.


Toplamda noter, avukat ve diğer masraflarla birlikte yaklaşık 600 bin TL zarar ettiğini belirten Temur, şüphelilerden şikayetçi oldu.




"YAKALANMALARINI TALEP EDİYORUM"

Olaya dair açıklama yapan Temur, "Aracımı ilana koydum. Kısa süre sonra öğretmen olduğunu belirten bir kişi benim çocuğu aradı.


Şahıs, öğretmen olduğunu ifade ederek bir miktar indirim talep etti. Biz de öğretmen diye 30 bin TL indirim yaparak bir milyon üzerinde anlaştık.


Bu esnada arabayı 480 bin TL'ye başka bir kişiye satmışlar. Avukat, noter ve diğer masraflarla birlikte 600 bin TL zarara uğradım. Dolandırıcıların yakalanmasını istiyorum." diye konuştu.




#araç
#dolandırıcı
#malatya
