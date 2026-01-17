Dolandırıcıların MHRS tuzağı

Dolandırıcılar, bu kez Sağlık Bakanlığı’nın Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ni (MHRS) kullanarak vatandaşları tuzağa düşürdü. Dolandırıcılar, MHRS’ye girmek isteyen vatandaşları birebir MHRS’yi taklit eden sahte sitelere yönlendiriyor. Bu sitelerde e-Devlet bilgileriyle giriş yapılmasının ardından, “gidilmeyen randevu” gerekçesiyle ceza ödeme ekranı açılıyor. Ekranda genellikle 100-130 TL gibi düşük bir tutar gösterilirken, işlemi onaylayan vatandaşların kartlarından 100 avro çekiliyor. Sağlık Bakanlığı olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Bu yöntemle dolandırılan Aysima isimli vatandaş, “MHRS üzerinden randevu alacağımı düşünerek girdiğim sitede küçük bir ücret istendi. 100 TL ödeyeceğimi sanırken kartımdan 128 avro çekildi” dedi. Büşra isimli bir vatandaş ise, “Annem adına randevu almak için ‘MHRS’ araması yaptım. Resmî siteye çok benzeyen bir sayfaya yönlendirildim. Giriş yaptıktan sonra ‘idari para cezası’ uyarısı çıktı. Ekranda 130 TL yazıyordu. Kart bilgilerimi girdikten sonra bankamdan Polyteo firması adına 108 avro işlem yapılmaya çalışıldığını fark ettim” dedi.

Dijital Medya Uzmanı Oğuzhan Saruhan, dolandırıcıların kişisel verilere sahip olmadığını belirterek yöntemin tamamen tahmine dayalı olduğunu söyledi. Saruhan, “Her gün binlerce kişi MHRS’den randevu alıyor ve önemli bir kısmı bu randevulara gitmiyor. ‘Randevuya gitmediniz’ ifadesi birçok kişi için geçerli olabilecek genel bir cümle. Şüphe burada başlıyor” dedi. Dolandırıcıların özellikle “resmi kurum” algısını kullandığını vurgulayan Saruhan, “Mesajlar kısa, resmî ve acele ettirici bir dille yazılıyor. En önemli korunma yöntemi acele etmemek ve yalnızca resmî uygulamalar ya da adresi elle yazarak sisteme girmektir” diye konuştu.