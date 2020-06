Dolandırıcının Aydın’da yakalandığını öğrenen Fatma nine, gözyaşlarına boğuldu Dolandırıcının Aydın’da yakalandığını öğrenen Fatma nine, gözyaşlarına boğuldu Kütahya’da telefonda kendini polis olarak tanıtıp kandırarak 67 yaşındaki Fatma Dobur’un 800 bin TL’lik altını ile kayıplara karışan şüpheli Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yakayı ele verdi. Şüphelinin yakalandığı haberini alan Fatma Nine göz yaşlarına boğuldu.

Haber Merkezi 25 Haziran 2020, 14:37 Son Güncelleme: 25 Haziran 2020, 14:46 İHA