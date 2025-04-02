Dolmuşçular silahlı kavgaya tutuştu: Tarafları ayırmak isterken hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Çaykara Mahallesi'nde M.Ç. ile F.D. isimli dolmuş şoförleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç., yanında bulundurduğu tabanca ile F.D'ye ateş etti. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan Şevki Özdemir (41) de kurşunların hedefi olarak yaralandı.