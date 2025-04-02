Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Giresun
Dolmuşçular silahlı kavgaya tutuştu: Tarafları ayırmak isterken hayatını kaybetti

Dolmuşçular silahlı kavgaya tutuştu: Tarafları ayırmak isterken hayatını kaybetti

18:212/04/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Kurşunların hedefi olan vatandaş hastanede hayatını kaybetti.
Kurşunların hedefi olan vatandaş hastanede hayatını kaybetti.

Giresun'da dolmuşçular arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri yanında bulundurduğu tabanca ile ateş açtı. Bu sırada kavgaya ayırmaya çalışan vatandaş kurşunların hedefi oldu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan vatandaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Giresun'da dolmuş şoförleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kavgayı ayırmak isterken kurşunların hedefi oldu

Edinilen bilgilere göre, Çaykara Mahallesi'nde M.Ç. ile F.D. isimli dolmuş şoförleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç., yanında bulundurduğu tabanca ile F.D'ye ateş etti. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan Şevki Özdemir (41) de kurşunların hedefi olarak yaralandı.

Müdahaleler yetersiz kaldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Şevki Özdemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli M.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Kavga
#Silah
#Giresun
#Minibüs

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PTT personel alımı ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu?