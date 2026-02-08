Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Dört şehre daha hızlı tren geliyor: Bakan Uraloğlu açılış tarihini açıkladı

Dört şehre daha hızlı tren geliyor: Bakan Uraloğlu açılış tarihini açıkladı

15:308/02/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projesinde çalışmalar hız kesmiyor
Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projesinde çalışmalar hız kesmiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Projesi’nde yüzde 85 ilerleme sağlandığını belirterek, proje tamamlandığında Mersin-Gaziantep arasındaki seyahat süresinin 6 saat 23 dakikadan 2 saat 15 dakikaya düşeceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Projesi hakında yazılı açıklama yaptı. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Projesi'yle Mersin-Gaziantep güzergahında 6 saat 23 dakika olan seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceklerini bildirdi.

"37,1 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz"

Mevcut ray hatlarını 200 km hıza uygun hale getirdikleriini aktaran Bakan
"Yeni durumda yolu 312,5 kilometreye indireceğiz. Projeyle, Mersin-Gaziantep güzergahında 6 saat 23 dakika olan seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Saatte 200 kilometre tasarım hızı ile bu hatta yılda ortalama 3,1 milyon yolcu ve yaklaşık 37,1 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz."
değerlendirmesinde bulundu.

2028'de kullanıma açılıyor

Bakan Abdulkadir Uraloğlu Gaziantep sanayi üretimi ve Mersin Limanı'nın da bağlandığını ürünlerin çok daha hızlı şekilde dünya pazarına ulaşacağına dikkat çekti.

Projenin ilerlemesi hakkında bilgi veren Bakan
"Hat genelinde yüzde 85 ilerleme sağladık. Çukurova Havalimanı bağlantısında yüzde 90 ilerleme sağladık. Tarsus geçişinde yüzde 80 seviyesindeyiz. Toprakkale-Mamure güzergahındaki 17 kilometrelik kesimi de tamamladık. Proje genelindeki yapım çalışmalarımızı 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz."
ifadelerini kullandı.



#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı
#Abdulkadir Uraloğlu
#Mersin
#Adana
#Gaziantep
#Osmaniye
#Hızlı Tren Hattı Projesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yozgat TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE