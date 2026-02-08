Dört şehre daha hızlı tren geliyor: Bakan Uraloğlu açılış tarihini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Projesi’nde yüzde 85 ilerleme sağlandığını belirterek, proje tamamlandığında Mersin-Gaziantep arasındaki seyahat süresinin 6 saat 23 dakikadan 2 saat 15 dakikaya düşeceğini açıkladı.
"37,1 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz"
2028'de kullanıma açılıyor
Bakan Abdulkadir Uraloğlu Gaziantep sanayi üretimi ve Mersin Limanı'nın da bağlandığını ürünlerin çok daha hızlı şekilde dünya pazarına ulaşacağına dikkat çekti.