DSP lideri Aksakal'dan CHP İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne tepki: PKK uzantısıyla anayasa yapılmaz

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'e konuştu. Sıcak gündeme ilişkin mesajlar veren Aksakal özetle şu ifadeleri kullandı:

Millet İttifakı'nın anayasası ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

Bu ittifak oluşturulduğunda; açıkça deklare edilmese de PKK terör örgütünün uzantısı olan HDP ile yan yana yüründüğünü görüyoruz. Siyasi partiler yasal çalışmalar yaparlar bunda bir sakınca yok. Ülkenin bölünmez bütünlüğünü sağlayacak örtülü-gizli, çalışmalar bugün olduğu gibi ifşa olur. Bunu keşke Ümit Özdağ kendisiyle ilgili gelişmeleri beklemeden bunu ifşa etseydi. Yanlış bir tablo var karşımızda.

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Siz DSP olarak böyle bir çalışmanın içinde olur musunuz?

HDP gibi bir partiyle biz böyle bir çalışmanın içinde asla olmayız. İlk üç maddenin değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Bunu özümseyen bir siyasi anlayışa sahip siyasiler bu masaya oturmaz bile. Gizli ajandaların varlığı yine ıspatlanmış oldu. Yeni CHP'nin Türkiye'nin üniter yapısının tartışılır hale getirme misyonu olduğunu yeniden görmüş olduk.

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KKTC'deki kutlamalara katılmak için davet aldınız mı?

Bize 12 Kasım'da davet geldi. Diğer partilere de bu davet gitti. Sayın Kılıçdaroğlu da zaten net bir tarih vermiyor. Kendisinin bilgisi yok "Bildiğim kadarıyla diyor". 6 Kasım'da bu davet Dışişleri Bakanlığı'na gönderilmiş. Biz iki gün içinde uçak biletimizi organize edip gittik. Orada karşılandık ağırlandık.

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CHP için çok zor değil 1 saatlik mesafe

CHP'nin KKTC temsilcisiyle karşılaştık ve ona "Genel başkan katılmayacak mı?" diye sordum. "Davetiye geç geldiği için katılmayacak" dedi. Biz hazine yardımı almıyoruz, CHP ciddi bir yardım alıyor. Çok zor değil 1 saatlik mesafeye rahatlıkla gelebilirlerdi.

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Er ya da geç ulaşmış fark etmez

Siyaseten ayıp olmadı mı şimdi KKTC'ye karşı. Davet er ya da geç ulaşmış hiç fark etmez. Yeri geldiğinde "Barış Harekatı'nı biz yaptık" demesini biliyorsunuz.

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Kılıçdaroğlu'nun "Biden'den beklentiniz nedir" sorusuna "Demokrasi hareketlerine destek bekliyoruz" cevabını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Emperyal bir sistemden destek talebimiz asla olmaz. CHP'nin ikindi döneminde Atatürk ilkelerinin reddedildiği bir yapıyla karşı karşıyayız. Onlar uluslararası emperyal sistemle burada iktidarlarını oluşturma stratejisi oluşturabilirler. Bu Atatürk'ün kemiklerini sızlatır. Bizim tek dayanağımız vardır o da Türk Milleti'dir.