Düğün günü kana bulandı: Davetliler arasında çıkan silahlı kavgada can kaybı

00:3921/11/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır'da düğün salonu önünde davetliler arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silah sesleri ile büyük panik yaşanırken kavgada gelinin amcası ile birlikte yaralanan dört kişi hastaneye kaldırıldı. Gelinin amcası burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır’da bir düğün salonu önünde davetliler arasında çıkan silahlı kavgada gelinin amcası Hasan Demir öldü, 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonu önünde meydana geldi. Davetliler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silah sesleri diğer davetliler arasında endişeye neden olurken, kavgada gelinin amcası Hasan Demir’le birlikte 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hasan Demir, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Bazı kişiler gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vurularak yere yığıldı

Öte yandan, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavga eden tarafların arasına koşarak gelen ve elinde tabanca bulunan 1 kişi, hedef alarak birine peş peşe ateş ediyor. Kurşunların hedefi olan kişi yere yığılırken, şüpheli de kaçıyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



