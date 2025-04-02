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Düğün töreni kana bulandı: Çok sayıda yaralı ve gözaltılar var

Düğün töreni kana bulandı: Çok sayıda yaralı ve gözaltılar var

00:082/04/2025, بدھ
DHA
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Adıyaman'da düğünde çıkan kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da düğünde çıkan kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da köy meydanındaki düğünde iki grup arasında tartışma kısa sürede büyüyerek bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bıçak darbeleriyle yaralanan dokuz kişi hastaneye kaldırılırken, kavgaya karıştığı belirlenen 15 şüpheli ise gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, bir düğünde çıkan bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Kavga, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sayören köyünde meydana geldi. Köy meydanındaki düğünde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında 9 kişi vücutlarına aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar düğündekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından kavgaya karıştığı belirlenen 15 şüpheli ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



#Kavga
#Düğün
#Adıyaman

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