Düğün töreni kana bulandı: Çok sayıda yaralı ve gözaltılar var

Kavga, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sayören köyünde meydana geldi. Köy meydanındaki düğünde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında 9 kişi vücutlarına aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar düğündekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.