Düğünde korku dolu anlar: Havai fişekler kalabalığın ortasında patladı

23:251/11/2025, Cumartesi
Havai fişeklerden bazıları yön değiştirerek davetlilerin bulunduğu alanda patladı.
Havai fişeklerden bazıları yön değiştirerek davetlilerin bulunduğu alanda patladı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir düğünde atılan havai fişeğin kalabalığın arasında patlaması paniğe neden oldu.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi’nde düzenlenen bir düğün töreninde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlence sırasında atılan havai fişeklerden bazıları yön değiştirerek davetlilerin bulunduğu alanda patladı. Patlamayla birlikte düğün alanında kısa süreli panik yaşanırken, bir kişi ezilme tehlikesi geçirdi.

Olayda yaralanan olmazken, çevredekiler duruma müdahale etti.



#Karabük
#Havai fişek
#Patlama
