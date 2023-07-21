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Dükkanlarımızı başımıza yıktılar

Doğan Araslı Bulvarı üzerinde engelli, şehit yakını ve gaziler ile dar gelirli vatandaşların geçimini sağlayabilmesi için yapılan seyyar çarşı, CHP’li Esenyurt Belediyesi tarafından yerle bir edildi. Esenyurt Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Gazanfer Karakaş, çarşının sosyal belediyecilik bir gereği olarak yapıldığını belirterek, yıkımla birlikte ailelerin mağdur olduğunu söyledi.

Yusuf Özdemir
04:00 . 21/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bu yıkım sonrası onlarca aile mağdur oldu.

Bu yıkım sonrası onlarca aile mağdur oldu.

CHP'li Esenyurt Belediyesi, AK Parti döneminde Doğan Araslı Bulvarı üzerinde engelli ve dar gelirli vatandaşların geçimlerini sağlayabilmeleri amacıyla yapılan seyyar çarşıyı yıktı. CHP'nin yıkımı nedeniyle seyyar çarşıdaki dükkanlarından geçimlerini sağlayan yaklaşık 30 aile mağdur oldu. CHP'nin ekmek teknelerini yıktığını ve mağdur edildiklerini ifade eden vatandaşlar "Dükkanlarımızı işleterek geçimimizi sağlıyorduk, dükkanlarımızı başımıza yıktılar, şimdi nasıl geçineceğiz" dedi.


DAR GELİRLİNİN EKMEK KAPISI

2016’da AK Parti yönetimindeki Esenyurt Belediyesi’nin dar gelirli vatandaşların geçimlerini sağlayabilmeleri amacıyla hayata geçirilen Seyyar Çarşı projesi, engelli, şehit ve gazi yakınları için adeta ekmek kapısı oldu. Çarşı içinde kendilerine tahsis edilen 10 metrekarelik dükkanlarda çalışan vatandaşların kimisi tekstil ürünü, kimisi büfe işletmeciliği yaparak geçimini sağlıyordu.


ÇARŞIYI YIKIP GEÇTİLER

2019 itibariyle Esenyurt Belediyesi CHP’ye geçtikten sonra çarşı esnafı adeta yerinden edilmek istendi. Yapılan tüm itirazlar karşılık bulmazken, CHP’li yönetim salı günü hiçbir gerekçe göstermeden iş makineleri marifetiyle çarşıyı yıktı. Bu yıkım sonrası onlarca aile mağdur oldu.


ŞİMDİ NASIL GEÇİNECEĞİZ?

Dükkanlar yıkıldığı için mağdur olan vatandaşlar, yapılanlara tepki gösterdi. Engelli bir vatandaş olan Seyyido Seyit, “Hastalık ve yaşlılıktan dolayı çalışamıyordum. Bu dükkan ile hayata tutunuyordum. Şimdi ben ne yiyip içeceğim” diye sitem ederken, yine engelli olan Nuriye Karataş ise, “Yıkılan dükkanlardan biri benim, engelli birey olarak hayat zaten zor. Şimdi bir de ekmek teknemiz, dükkanımız başımıza yıkıldı. Nasıl geçineceğim, ev kiramı nasıl ödeyeceğim, biri bana açıklasın” diye konuştu.


SOSYAL BELEDİYECİLİK HİZMETİYDİ

Çarşının AK Parti döneminde sosyal belediyeciliğin gereği olarak yapıldığını hatırlatan Esenyurt Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Gazanfer Karakaş, “Yıkımla birlikte aileler mağdur edildi. Belediye başkanları sorun çözer, sorun üretmez. Ne yazık ki Kemal Bozkurt Esenyurt için artık bir sorun haline geldi”şeklinde konuştu.


#Esenyurt Belediyesi
#Doğan Araslı Bulvarı
#CHP
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