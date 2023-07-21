Dükkanlarımızı başımıza yıktılar

Dükkanlar yıkıldığı için mağdur olan vatandaşlar, yapılanlara tepki gösterdi. Engelli bir vatandaş olan Seyyido Seyit, “Hastalık ve yaşlılıktan dolayı çalışamıyordum. Bu dükkan ile hayata tutunuyordum. Şimdi ben ne yiyip içeceğim” diye sitem ederken, yine engelli olan Nuriye Karataş ise, “Yıkılan dükkanlardan biri benim, engelli birey olarak hayat zaten zor. Şimdi bir de ekmek teknemiz, dükkanımız başımıza yıkıldı. Nasıl geçineceğim, ev kiramı nasıl ödeyeceğim, biri bana açıklasın” diye konuştu.