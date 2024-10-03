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Tekirdağ
Dumanlar gökyüzünü kapladı: Tekirdağ'da tekstil fabrikası saatlerdir yanıyor

Dumanlar gökyüzünü kapladı: Tekirdağ'da tekstil fabrikası saatlerdir yanıyor

18:543/10/2024, Perşembe
IHA
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Tekirdağ'da fabrika yangınına müdahale sürüyor.
Tekirdağ'da fabrika yangınına müdahale sürüyor.

Tekirdağ'da bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, emniyet ve AFAD ekipleri sevk edilirken üç saattir söndürülemeyen yangına müdahale sürüyor. Öte yandan çıkan yangında dumandan etkilenen iki fabrika çalışanı da sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan ve 3 saattir devam eden yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangında 2 fabrika çalışanı dumandan etkilenirken, çevredeki fabrikalar önlem amacıyla boşaltıldı.

Çerkezköy'deki tekstil fabrikasının suni deri de bulunan deposunda, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, emniyet ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangından etkilenen 2 çalışan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangını kontrol altına almak için Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar itfaiye ekiplerine destek verirken, AFAD ekipleri de güvenlik amacıyla bölgede konuşlandırıldı. Yaklaşık 3 saattir süren yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangın bölgesi havadan görüntülendi.



#Fabrika Yangını
#Tekirdağ
#Çerkezköy

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