Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
Dumanların yükseldiği hafif ticari araç alev topuna döndü

Dumanların yükseldiği hafif ticari araç alev topuna döndü

23:0422/11/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Kazada yaralanan ve ölen olmazken araç kullanılamaz hale geldi.
Kazada yaralanan ve ölen olmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır'da seyir halindeyken dumanların yükseldiği otomobil kısa sürede alev topuna döndü. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Diyarbakır’da seyir halindeki hafif ticari araç alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Silvan Bulvarı’nda seyir halindeki hafif ticari araçtan duman yükselmeye başladı. Yol kenarına çekilen araç, dakikalar içinde alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Kazada yaralanan ve ölen olmazken araç kullanılamaz hale geldi.



#Diyarbakır
#Yangın
#Hafif Ticari Araç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emeklilikte 2008 sonrası işe girenlerde sistem yenileniyor! 9000 yerine 7200 günle emeklilik: Kadın/ Erkek/ Memur 50-55 yaş...