Dumanların yükseldiği hafif ticari araç alev topuna döndü

Edinilen bilgilere göre, Silvan Bulvarı’nda seyir halindeki hafif ticari araçtan duman yükselmeye başladı. Yol kenarına çekilen araç, dakikalar içinde alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Kazada yaralanan ve ölen olmazken araç kullanılamaz hale geldi.