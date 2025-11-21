Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
Diyarbakır'da ölümcül kazaya sebep olan TIR'ın sürücüsü tutuklandı

Diyarbakır'da ölümcül kazaya sebep olan TIR'ın sürücüsü tutuklandı

17:4421/11/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü kazada TIR'ın sürücüsü tutuklandı
Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü kazada TIR'ın sürücüsü tutuklandı

Diyarbakır'da TIR, taksi ile hafif ticari aracın karıştığı ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada TIR'ın sürücüsü H.A. tutuklandı.

Kaza, dün öğleden sonra, Diyarbakır-Mardin Çevre Yolu kırsal Batıkarakoç Mahallesi mevkisinde meydana geldi. H.A. idaresindeki 31 BD 454 plakalı TIR, H.İ.B.’nin kullandığı 21 TT 762 plakalı taksi ile sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 06 EC 8333 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbarla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, araçlardaki Ömer Sığın (61) ve Revşan Sığın’ın (27) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan Abdullah Sığın (29), Leyla Sığın (35) ve H.İ.B. ise ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Abdullah Sığın ile Leyla Sığın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı; cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarında teslim edilip, toprağa verildi.

Taksi şoförü H.İ.B.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Gözaltına alınan TIR'ın sürücüsü H.A. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, TIR’ın kavşaktan çıkan araçlara çarptığı görüldü.



#Diyarbakır
#kaza
#TIR
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VATANDAŞLIK MAAŞI SON AÇIKLAMALAR: Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL olacak, kimler başvurabilir?