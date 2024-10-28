Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: Türkiye'nin birçok alanda iddiası var bunu başaracak

"Dünyada olup bitenlere dair bu karamsar bakış açısı, aslında bizi daha büyük hedeflere ulaşmak için motive etmeli. Kolayca pes etmemeli ve ‘Tek bir birey olarak ne yapabilirim?’ diye düşünmemeliyiz. Daha iyi bir dünya ve insanlık için yeni bir döngü başlayacak ve biz de bunun bir parçası olmalıyız."