Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: Türkiye'nin birçok alanda iddiası var bunu başaracak

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, kültürün gelecek nesillere aktarmanın yollarından birinin, geleneksel sporların yeniden canlandırılması olduğunu belirterek, "Önemli bir kültürel unsur olduğu için geleneksel spor ve oyunlara büyük ilgi var." dedi.
Erdoğan, İngiltere'nin başkenti Londra'da İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ve Dünya Etnospor Konfederasyonu ortaklığında düzenlenen "Küresel Sorunlara Gençlerin Yanıtları: Fırsatlar ve Zorluklar" başlıklı panelde konuştu. Panele, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan’ın yanı sıra çok sayıda Türk ve yabancı davetli katıldı.
"Kültürü gelecek nesillere aktarmanın yollarını bulmak zorundayız"
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekerek, geleneksel sporların bu süreçte etkili yöntem olabileceğini dile getirdi. Bilal Erdoğan, “Önemli bir kültürel unsur olduğu için geleneksel spor ve oyunlara büyük ilgi var.” diye konuştu.
Konuşmasında, gençlerin kendi kültürlerini gelecek nesillere aktarmasının zorluğuna dikkat çeken Erdoğan, şunları kaydetti:
Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak, 5 kıtada ve 22 ülkede geleneksel sporların dünya sahnesinde daha fazla yer bulması için öncülük ettiklerini belirten Erdoğan, bu sporların, sadece bir yarış değil, kültürel zenginliklerin, dostluğun ve dayanışmanın da sembolü olduğunu bildirdi.
Erdoğan, kendi kültürünün ve değerlerinin farkında olan gençlerin dünyaya daha fazla katkı sağlayacağını ifade ederek, buna karşın, günümüzde pek çok olgunun, tarihi geçmişi ve öneminden soyutlandığına dikkati çekti.
Bilal Erdoğan, “Bunun çok verimli olmadığı, insanlık için çok faydalı olmadığı kanaatindeyim. Daha fazla kültürel zenginliğin ve kültür temsilinin insanlara daha fazla özgüven aşılayacağına inanıyorum.” dedi.