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ANTALYA

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde denizin rengi kahverengiye döndü

Meteoroloji tarafından 3 ilçesinde ‘kırmızı’ kodlu uyarı verilen Antalya’da etkili olan şiddetli yağmur sonrasında dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde denizin rengi kahverengiye döndü. O anları unutulmaz kılmak isteyen vatandaşlar ise şiddetli rüzgar karşısında dev dalgaları görüntüledi.

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Haber Merkezi İHA
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde denizin rengi kahverengiye döndü
Uyarıların ardından gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve şiddetli fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından aşırı yağış ve fırtına nedeniyle Antalya’nın merkezi dahil, Finike, Kemer ve Kumluca ilçelerine ‘kırmızı kod’ uyarısı yapılmıştı.

Uyarıların ardından gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve şiddetli fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Etkili olan sağanak yağmurun ardından dağlardan akan sel suları Boğaçayı üzerinden dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne döküldü.

Her dönem görüntüsü ile turistlerin çekim merkezi olan denizin rengi kahverengiye döndü. Fırtına nedeni ile dev dalgalar oluştu. O anları unutulmaz kılmak isteyen vatandaşlar ise fotoğraf ve video çekti. Bir vatandaş ise şiddetli fırtına karşısında güçlükçe ayakta dururken bir ağacı kendisine siper ederek dev dalgaları izledi.

Antalya'da 'kırmızı' alarm: Kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
FOTOĞRAF 17
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Kent merkezi ve bazı ilçelerde zaman zaman şiddetini artıran yağıştan dolayı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı.<br><br>
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Ev ve iş yerlerinde de su baskınları yaşandı. Bazı mahallelerde yaşanan elektrik kesintileri devam ediyor.<br><br>
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Tüm birimleriyle teyakkuzda olan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, su baskınları yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.<br><br>
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Konyaaltı ve Olimpos'ta dere taştı<br>Konyaaltı ilçesinde Hurma ile Çakırlar mahallelerini birbirine bağlayan köprünün bulunduğu bölgedeki derenin debisi yükseldi.
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İlçe Jandarma Komutanlığı ile Konyaaltı Belediyesi ekipleri bölgede önlem alarak, taşkından dolayı yolu ulaşıma kapattı.<br><br>
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Kumluca ilçesindeki Olimpos'u, Antalya-Kumluca kara yoluna bağlayan yol da bölgedeki derenin taşması sonucu ulaşıma kapandı.<br><br>
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Kepez'de uçan çatı, otoparktaki araçların üzerine düştü<br>Kepez ilçesindeki Emek Mahallesi 2184 Sokak'ta üç katlı binanın çatısı uçtu.
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Çatıyla birlikte evin duvar parçaları ve klima motorunun da otoparktaki araçların üzerine düşmesi sonucu 4 otomobilde hasar oluştu.
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Öte yandan, Konyaaltı Sahili ve Kaleiçi Yat Limanı'nda dev dalgalar oluştu. Bazı vatandaşların, dalgalarla fotoğraf çektirmeye çalıştığı görüldü.<br><br>
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DSİ 13. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, taşkın riski bulunan Boğaçay, Çandır, Karaman, Sarısu ile Kemer'deki Göynük ve Ağva çaylarında incelemelerde bulundu.<br><br>
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Kemer'de metrekareye 169,6 kilogram yağış düştü<br>Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Antalya merkezde metrekareye 117,4, Kemer Ovacık'ta 169,6, Korkuteli'nde 157,8, Döşemealtı'nda 156,6 Kepez'de 133,6 kilogram yağış düştü.
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Yağışla birlikte etkili olan rüzgarın saatteki hızı Kemer Sığlık Feneri'nde 173, Antalya'da 115, Akdeniz Üniversitesi'nde 132, Konyaaltı'nda 107 kilometreye ulaştı.<br><br>
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Yüksek kesimlerde kar yağışı görülüyor<br>Meteoroloji 4. Bölge Müdürlü Mehmet Latif Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez ve batı ilçeleri için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yaptıkları kentte sağanağın artarak devam ettiğini söyledi.
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Yarın öğle saatlerine kadar şiddetli yağış beklediklerini anlatan Gültekin, \"Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını, mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamalarını istiyoruz. Tüm kurumların ekipleri, sahada teyakkuz halinde.\" dedi.<br><br>
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Gültekin, Saklıkent Kayak Merkezi'nde de Elmalı ve Korkuteli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışının da görüldüğünü söyledi.<br><br>
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Antalya'da 'kırmızı' alarm: Kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, Kepez'de bir binanın çatısının uçması sonucu 4 otomobilde hasar oluştu, Konyaaltı ilçesi Hurma-Çakırlar ile Kumluca'daki Olimpos yolu ulaşıma kapandı, Kemer'de rüzgarın saatteki hızı 173 kilometreye ulaştı.


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