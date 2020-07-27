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HATAY

Dünyanın en uzun bisiklet yolu bisikletçilerin gözdesi oldu

Hatay’ın Samandağ ve Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan 25 kilometrelik karayolu kenarında bulunan dünyanın en uzun bisiklet yolu bisikletçilerin gözdesi oldu.

Haber Merkezi İHA
Hatay'daki bisiklet yolu bisikletçilerin gözdesi.
Hatay'daki bisiklet yolu bisikletçilerin gözdesi.

Dünyanın en uzun tek parça bisiklet yolu olan ve Hatay’daki 25 kilometre uzunluğa sahip 2,3 metre genişliğindeki bisiklet yolu bisikletçilerin uğrak yeri oldu.

İHA

Bisiklet sürücüsü Tolga Özçelik, "Yapılan bisiklet yolu, hem Türkiye hem de Hatay için çok önemli bir yoldur. Çünkü dünyanın en uzun bisiklet yoluna sahibiz. 25 kilometrelik bir bisiklet yolu olması hem turizm açısından hem de yerel halkın sosyal aktivitesi bakımından önemlidir. Yolun eksik kalan belirli kısımları olduğundan bazen trafik yoğunluğundan dolayı yerel halk bisiklet yolunu kullanıyor ve trafik kazalarına neden olabiliyor. Bu durumların olmaması için önlemler alınması gerekiyor, bunların dışında her şey çok güzel" dedi.

İHA

İlk Kurşun Bisiklet Spor Kulübü Üyesi Hanifi Tuygar ise İskenderun ilçesinden Antakya’ya yol alıp Samandağ’a gelip bisiklet yolunun keyfini çıkarmaya geldiklerini belirterek, "3 yıl önce toprak zemin iken biz burayı turlamıştık, tekrardan gelip görelim dedik ve doğa ile bir yanı orman bir tarafı denizle kaplı çok güzel bir yol. Bisiklet yolunu kullanarak Arsuz ilçesine giden yoldan döneceğiz" diye konuştu.

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