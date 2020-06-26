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Gündem Dur ihtarına uymayan motosikletli Polis bana el sallıyor sandım
ANTALYA

'Dur' ihtarına uymayan motosikletli: Polis bana el sallıyor sandım

Antalya'dan satın aldığı motosikletle İstanbul'a dönerken polisin 'dur' ihtarına uymayarak yola devam eden Öney, Burdur'un Bucak ilçesinde durduruldu. Polisin 'dur' işaretini fark edemediğini, kendisine el salladığını düşünerek geçtiğini söyleyen Öney, "Hatalıyım, özür dilerim" dedi.

Haber Merkezi DHA
Mehmet Efe Öney'e (22), 'tescilli aracı plakasız kullanmaktan' 2 bin 81 lira ceza yazıldı.
Mehmet Efe Öney'e (22), 'tescilli aracı plakasız kullanmaktan' 2 bin 81 lira ceza yazıldı.

İstanbul'da yaşayan Mehmet Efe Öney (22), Antalya'dan satın aldığı motosikleti ile seyir halindeyken Bucak'ın İnsuyu mevkisindeki polis ekiplerince durdurulmak istendi.

  • Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak yoluna devam eden Öney, Burdur girişi Antalya Kavşağı'nda durduruldu.

Bucak'ta trafik polisinin 'dur' işaretini motorun süratinden dolayı fark edemediğini, kendisine el salladığını düşünerek geçtiğini söyleyen Öney, "Yaptığımın hata olduğunu biliyorum. Özür dilerim. Yapılmaması gereken bir şeydi" dedi.

Öney'e, motosikletinin plakası katlanabilir şekilde olduğu için 'tescilli aracı plakasız kullanmaktan' 2 bin 81 lira ceza yazıldı. Motosiklet eksikliklerinin giderilmesi için otoparka çekildi.

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