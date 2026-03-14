Düşen ABD uçağında 6 ölü

KC-135
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), önceki gece Irak’ın batısında düşen KC-135 yakıt ikmal uçağında bulunan 6 mürettebatın hayatını kaybettiğini duyurdu.
CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "Irak'ın batısında düşen ABD'ye ait KC-135 tipi yakıt ikmal uçağında bulunan 6 kişilik mürettebatın tümünün öldüğü doğrulandı. Uçak, 12 Mart'ta Epic Fury Operasyonu sırasında dost hava sahası üzerinde uçarken kaybolmuştu" denildi. İran Devrim Muhafızları Hatemu’l Enbiya Birimi ise uçağın Irak’taki “direniş grupları” tarafından düşürüldüğünü iddia ediyor.
