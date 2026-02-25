Düzce'de kuvvetli rüzgar: Dalga boyu 3 metreye ulaştı

Balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yaklaşık 3 metreye ulaşırken, dalgalar zaman zaman kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aştı.
Balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.
