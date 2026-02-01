Yeni Şafak
Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar: Bir ev ve iş yerinin çatısı uçtu

22:261/02/2026, Pazar
AA
Vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı, belediye ekiplerinin sahada olduğu belirtildi.
Tekirdağ’da şiddetli rüzgar nedeniyle Marmaraereğlisi’nde bir iş yerinin, Çerkezköy’de ise bir evin çatısı uçtu ve yola savrulan parçalar ulaşımı kısa süre aksattı. Yetkililer, olaylarda can kaybı ya da ciddi zarar olmadığını bildirdi.

Tekirdağ'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yeri ve evin çatısı uçtu.

Kentte şiddetli rüzgar, Marmaraereğlisi ve Çerkezköy ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar nedeniyle Marmaraereğlisi ilçe merkezinde bir iş yerinin çatısı uçtu.

Çerkezköy ilçesinde de bir evin çatısından uçan parçalar yola savruldu.

Savrulan çatı parçaları bir süre ulaşımı aksattı.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin çatısının uçtuğunu ve herhangi bir zararın oluşmadığını söyledi.

Bozkurter, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, belediye ekiplerinin sahada olduğunu dile getirdi.


