Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar: Bir ev ve iş yerinin çatısı uçtu

Tekirdağ'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yeri ve evin çatısı uçtu.

Çerkezköy ilçesinde de bir evin çatısından uçan parçalar yola savruldu.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin çatısının uçtuğunu ve herhangi bir zararın oluşmadığını söyledi.