BİLSEM sınav sonuçları açıklandı

2020 BİLSEM grup tarama sonuçları için öğrenciler ve veliler araştırma yapmaya başladı. Öğrenciler BİLSEM sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Pandemi nedeniyle yapılamayan testler ve sınavlar tamamlanırken gözler sonuç açıklanma dönemine çevrildi. 4 Ocak'ta başlayan grup tarama sınavları 11 Ekim'de sona ermişti.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik alanlarında özel yetenekli olan öğrencilere Türkiye genelinde BİLSEM grup tarama sınavları uygulanıyor. Kaldığı yerden, 5 Eylül'de başlayan BİLSEM sınavlarının sonuçları açıklandı.

Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 16 Ekim ve 22 Ekim tarihleri aralığında alınacak.

İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.

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BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NASIL YAPILIYOR?

Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra Bakanlık tarafından yetenek alanlarına görebelirlenen puan barajını geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak.

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecek. Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarının her biri için ayrı ayrı yapılacak. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçenöğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt olmaya hak kazanacak.

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