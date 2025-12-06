Edirne merkezli 5 ilde gerçekleşen FETÖ operasyonunda 6 tutuklama

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin güncel öğrenci yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Soruşturmada iletişim tespitleri ve MASAK raporu kapsamında Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Edirne merkezli İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Bilecik'te operasyon düzenledi. Trakya Üniversitesi'nde eğitim gören ve mezun olan öğrencilerin de aralarında olduğu 12 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, diğer 6'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.