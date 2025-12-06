Yeni Şafak
Edirne merkezli 5 ilde gerçekleşen FETÖ operasyonunda 6 tutuklama

00:516/12/2025, السبت
DHA
İstanbul Adalet Sarayı
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Edirne merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin güncel öğrenci yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin güncel öğrenci yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Soruşturmada iletişim tespitleri ve MASAK raporu kapsamında Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Edirne merkezli İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Bilecik'te operasyon düzenledi. Trakya Üniversitesi'nde eğitim gören ve mezun olan öğrencilerin de aralarında olduğu 12 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, diğer 6'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




