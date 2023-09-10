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Edirne'de feci kaza: 12 araç birbirine girdi ölü ve çok sayıda yaralı var

Edirne'de yol kenarında çıkan yangın görüş mesafesini düşürdü. Otoyolda seyir halindeki 12 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

16:26 . 10/09/2023 الأحد
AA
Araçlar birbirine girdi: Öl ve yaralılar var

Araçlar birbirine girdi: Öl ve yaralılar var

Edirne-İstanbul TEM Otoyolunun Köseömer mevkisinde bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yol kenarındaki ağaçlara sıçradı.

Yangının olduğu bölgede 8 otomobil, 3 tır ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada araçlardaki 1 kişi öldü, 36 kişi de yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Edirne Devlet Hastanesi ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.


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