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Edirne'de geniş alanda etkili olan anız yangınına müdahale ediliyor

Edirne'de geniş alanda etkili olan anız yangınına müdahale ediliyor

15:4614/07/2025, Pazartesi
AA
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Edirne'de korkutan yangın
Edirne'de korkutan yangın

Edirne'nin Havsa ilçesinin Oğulpaşa ve Abalar köylerinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangınları çıktı. Geniş bir alanda etkili olan anız yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edirne'nin Havsa ilçesinin Oğulpaşa ve Abalar köylerinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangınları çıktı.

Haber verilmesi üzerine Havsa ve Edirne belediyeleri itfaiyeleri, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye intikal etti.

Edirne Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA aracı da belli bölgelerde söndürme çalışmalarına katkı sunuyor.

Abalar köyü camisinden anons edilerek köy sakinlerinin de söndürme çalışmalarına katkı sunmaları yönünde çağrı yapıldı. Köylüler de söndürme çalışmalarına katıldı. Geniş alandaki anız yangınına müdahale sürüyor.



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