Edirne'de iki otomobil kavşakta çarpıştı: Dört kişi yaralandı

Edirne'de iki otomobil kavşakta çarpıştı: Dört kişi yaralandı

Edirne’nin İpsala ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Edirne’nin İpsala ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında İpsala ilçesindeki Dörtyol Kavşağı’nda meydana geldi. İpsala’dan Keşan yönüne giden E.Ö. yönetimindeki 34 NOJ 484 plakalı otomobil, kavşaktan Enez istikametine dönüş yapmak isteyen R.Y. idaresindeki 22 BK 100 plakalı otomobille çarpışarak, devrildi. Kazada, 34 NOJ 484 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan M.K.B., D.B., E.K. ve A.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.


