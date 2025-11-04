Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
Edirne'de ters otomobilin içinde metrelerce sürüklendi: Emniyet kemeriyle hayatta tutundu

Edirne'de ters otomobilin içinde metrelerce sürüklendi: Emniyet kemeriyle hayatta tutundu

13:014/11/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Bir süre araç trafiğine kapatılan yol, taksinin kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
Bir süre araç trafiğine kapatılan yol, taksinin kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Edirne’de ters devrilen otomobilde metrelerce sürüklenen sürücü, emniyet kemerinin takılı olması sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.

Edirne’nin Atatürk Bulvarı’nda 22 T 0460 plakalı ticari taksisiyle seyreden sürücü Vezattin Başkurt, önüne çıkış yapan araca çarpmamak için manevra yaptığı esnada orta refüje çarptı.


Devrilen otomobilde metrelerce sürüklenen sürücü, emniyet kemerinin takılı olması sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Bir süre araç trafiğine kapatılan yol, taksinin kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.


Sürücü Vezattin Başkurt, emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtulduğunu belirterek, emniyet kemerinin önemine vurgu yaptı.




#edirne
#kaza
#takla
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut Balıkesir’de hangi ilçede ne kadar yapılacak?