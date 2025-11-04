Edirne'de ters otomobilin içinde metrelerce sürüklendi: Emniyet kemeriyle hayatta tutundu

Edirne’nin Atatürk Bulvarı’nda 22 T 0460 plakalı ticari taksisiyle seyreden sürücü Vezattin Başkurt, önüne çıkış yapan araca çarpmamak için manevra yaptığı esnada orta refüje çarptı.

Devrilen otomobilde metrelerce sürüklenen sürücü, emniyet kemerinin takılı olması sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Bir süre araç trafiğine kapatılan yol, taksinin kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.