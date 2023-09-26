Ekrem İmamoğlu'nu sırtından vurdular: 'Maddi manevi arkasındayım' dediği grup genel merkezin adayını destekleyecek

Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, kongrede İstanbul il başkanlığına aday olacağını açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlatılan 'değişim' hareketinin öncülerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun destek verdiği Çelik'e karşı ise genel merkez, eski İl Başkanı Cemal Canpolat'ı aday gösterdi.
Yaşananların gölgesinde bugün dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.
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Yarkadaş'ın X hesabından paylaştığı habere göre; Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Çelik’in listesinden seçilen CHP'li 11 delege, genel merkezin adayı Cemal Canpolat’ı destekleme kararı aldı.
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Canpolat'ı destekleme kararı alan delegeler Gökmen Güneş, Ekrem Değirmenci, Gülali Şat, Mahir Sürensoy, Şükriye Aydın, Azelya Özdağ Keser, Ladise Has, Ahmet Bora, Ali Aktaş ve Savaş Gül yazılı açıklama yaptı.