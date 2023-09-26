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Ekrem İmamoğlu'nu sırtından vurdular: 'Maddi manevi arkasındayım' dediği grup genel merkezin adayını destekleyecek

CHP'nin İstanbul kongresi yaklaşırken, genel merkez ile değişimciler arasındaki gerilim de büyüdü. Değişimcilerin başını çektiği Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in listesinden seçilen 11 delege, genel merkezin adayı Cemal Canpolat'ı destekleme kararı aldı. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, yaşananlara ilişkin yaptığı paylaşımda, "Delegelerin kararında Kılıçdaroğlu’nun Canpolat’ı işaret etmesinin etken olduğu öğrenildi" dedi.

Hüseyin Berk
23:31 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu

Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, kongrede İstanbul il başkanlığına aday olacağını açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlatılan 'değişim' hareketinin öncülerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun destek verdiği Çelik'e karşı ise genel merkez, eski İl Başkanı Cemal Canpolat'ı aday gösterdi.

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çelik'i 'maddi ve manevi' desteklediğini belirtip, ilçe başkanlarıyla yaptığı görüşmeyi anlattı. İmamoğlu'nun Çelik'e destek açıklayan İstanbul vekili Erdoğan Toprak ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a aba altından sopa gösterdiğini belirten Yarkadaş,
"Desteği çekerseniz altını boşaltırım' diyor. 'Sonuna kadar Çelik'in arkasındayım' diyor.
" iddiasında bulundu.

Yaşananların gölgesinde bugün dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Ekrem İmamoğlu'nu sırtından vurdular: 'Maddi manevi arkasındayım' dediği grup genel merkezin adayını destekleyecek

Yarkadaş'ın X hesabından paylaştığı habere göre; Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Çelik’in listesinden seçilen CHP'li 11 delege, genel merkezin adayı Cemal Canpolat’ı destekleme kararı aldı.

"Bu delegeler adına imza toplayan Gökmen Güneş ile az önce konuştum."
diyen Yarkadaş,
"Güneş, '10 Artı 1 arkadaşımızla Canpolat için imza vermeye karar verdik' dedi. Böylece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun desteklediği Cemal Canpolat, rakibi Özgür Çelik’in ilçesinde önemli bir atak yaptı. 11 delegenin kararında, Kılıçdaroğlu’nun Canpolat’ı işaret etmesinin etken olduğu öğrenildi."
ifadelerini kullandı.

Delegeler de açıklama yaptı: İstanbul'da mutabakata dayalı bir yönetim anlayışı sergileyeceğini düşünmüyoruz

Canpolat'ı destekleme kararı alan delegeler Gökmen Güneş, Ekrem Değirmenci, Gülali Şat, Mahir Sürensoy, Şükriye Aydın, Azelya Özdağ Keser, Ladise Has, Ahmet Bora, Ali Aktaş ve Savaş Gül yazılı açıklama yaptı.

İlçe kongresinde Özgür Çelik'i desteklediklerini hatırlatan delegeler,
"Bizler, Bahçelievler'de bir yerel seçim başarısı sağlamak için ortak akıl ile bir ve bütün bir anlayışı ilçemizde hakim kılmıştık. Sosyal demokrasiyi kendine rehber edinmiş CHP'nin İstanbul İl Başkanı da bu şekilde belirlenmelidir. Fakat görüyoruz ki, ilçemizde bu bakış açısıyla seçtiğimiz ilçe başkanı, bu süreçleri önemsememekte ve ilgili kurulları değersizleştirmektedir. Çok değil, bundan birkaç hafta önce Bahçelievler'e çizilen rota bugün hangi neden, hangi yöntem ve kimlerin kararıyla İstanbul'a çevrilmiştir? Zira bu kararın içerisinde Bahçelievler'in bileşenleri yoktur. Kendi ilçesinde mutabakatı aramayan bir adayın, önümüzdeki yerel seçim sürecinde, İstanbul'da mutabakata dayalı bir yönetim anlayışı sergileyeceğini düşünmüyoruz"
dediler.
CHP'li Barış Yarkadaş'tan 'Ekrem İmamoğlu adaylıktan çekilmek istiyor' iddiası: 39 ilçede aday şeklinde bahaneler üretiyor
CHP'li Barış Yarkadaş'tan 'Ekrem İmamoğlu adaylıktan çekilmek istiyor' iddiası: 39 ilçede aday şeklinde bahaneler üretiyor

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni dönemde İstanbul'a aday olmamak için bahaneler ürettiğini ve kavga çıkardığını söyledi. İmamoğlu'nun İstanbul'da değişimcilerin kazanması durumunda genel başkanlığa aday olacağını söyleyen Yarkadaş, "Özgür Özel'den bağımsız olarak adaylık kovalayacak." dedi. 'Seçimlerin CHP Genel Merkezi yüzünden kaybedildiğini' vurgulayan İmamoğlu'nun, delegelerin evine giderek oy istediğini söyleyen Yarkadaş, "İBB Başkanı, 39 ilçedeki adayı kendisinin belirlememesi durumunda aday olmayacağı restini çekiyor. 'Sonuna kadar çarpışacağım' diyor" ifadelerini kullandı.




#Ekrem İmamoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Cemal Canpolat
#Özgür Çelik
#İstanbul
#Bahçelievler
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