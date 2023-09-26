Ekrem İmamoğlu'nu sırtından vurdular: 'Maddi manevi arkasındayım' dediği grup genel merkezin adayını destekleyecek

"Bizler, Bahçelievler'de bir yerel seçim başarısı sağlamak için ortak akıl ile bir ve bütün bir anlayışı ilçemizde hakim kılmıştık. Sosyal demokrasiyi kendine rehber edinmiş CHP'nin İstanbul İl Başkanı da bu şekilde belirlenmelidir. Fakat görüyoruz ki, ilçemizde bu bakış açısıyla seçtiğimiz ilçe başkanı, bu süreçleri önemsememekte ve ilgili kurulları değersizleştirmektedir. Çok değil, bundan birkaç hafta önce Bahçelievler'e çizilen rota bugün hangi neden, hangi yöntem ve kimlerin kararıyla İstanbul'a çevrilmiştir? Zira bu kararın içerisinde Bahçelievler'in bileşenleri yoktur. Kendi ilçesinde mutabakatı aramayan bir adayın, önümüzdeki yerel seçim sürecinde, İstanbul'da mutabakata dayalı bir yönetim anlayışı sergileyeceğini düşünmüyoruz"