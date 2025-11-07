El Faşir’de vahşet sınır tanımıyor: Taciz fidye infaz

500 günü aşkın bir kuşatmanın ardından darbeci Hızlı Destek Kuvvetlerinin kontrolüne geçen El Faşir’de, kentten kaçmaya çalışanlar infaz ediliyor, tacize uğruyor ya da kaçırılıp ailelerinden fidye isteniyor. Kentten kaçmak isteyen siviller, batı kapısındaki yolda cesetlerle dolu alanlardan yürüyerek hayatlarını kurtarmaya çalılşıyor. Middle East Eye’a konuşan görgü tanıkları, erkeklerin kadın ve çocuklardan ayrılarak infaz edildiğini, bazı çocukların gözleri önünde öldürüldüğünü anlattı. 70 bin kişi bölgeden göç ederken, bunlardan 10 bin kişinin akıbetinin belli olduğu, 200 bin kişinin ise kentte mahsur kaldığı kaydedildi.

ERKEKLERE SORGUSUZ SUALSİZ İNFAZ

İnsani Araştırmalar Laboratuvarı’nın (HRL) raporuna göre Suudi Hastanesi çevresinde toplu mezarlar tespit edildi; burada en az 460 hasta ve refakatçinin öldürüldüğü iddia ediliyor. Tanıklardan biri, HDK askerlerinin etnik kimliğini sorduğu üç genci “Zaghawa oldukları için” oracıkta vurduğunu söyledi. El Faşirli Muhammed Hasan, “HDK mensupları üniversiteye sığınan onlarca sivili topladı ve acımasızca öldürdü. Üniversitenin içinde 40’tan fazla ceset saydım” sözleriyle yaşanan vahşeti anlattı. Hasan, HDK’nın Daraja Oula Mahallesi’ne girerek sivillerin tamamına ateş açtığını, erkeklerin kadın ve çocuklardan ayrılarak infaz edildiğini anlattı.

“AİLEM GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ”

Tanık ifadeleri, El Faşir’de kadınların sistematik şekilde cinsel saldırıya uğradığını doğruluyor. El Faşirli Amira, HDK mensuplarının “kadınları rehin aldığını, fidye gelirse bazen serbest bıraktığını bazen de öldürdüğünü söyledi. Amira, kadın ve çocukların dikenlerle kaplı bir alandan on saat boyunca yürümeye zorlandığını belirtti ve, “Gözlerimizin önünde infazlar yapıldı. Ailemin birçok üyesini kaybettim. Düşen ya da dinlenmeye çalışan herkes kamçılanıyordu. Yolda sadece HDK araçları vardı” dedi. Sudan Sosyal Refah Bakanı Süleima Şerif İşak ise üniversiteye sığınan kadınların bile tecavüze uğradığını ifade etti. Resmî verilere göre yalnızca 25 cinsel saldırı vakası belgelendi; ancak gerçek sayının yüzlerle ifade edildiği belirtiliyor. Birçok kadın hâlâ kayıp.

20 KİŞİYE 500 BİN DOLAR İSTEDİLER

HDK güçleri çok sayıda kişiyi rehin alıp ailelerinden fidye talep ediyor. El Faşirli Hamid Abdul Rahim, “Ailemden 20 kişiyi rehin aldılar, toplam 300 milyon Sudan poundu (500 bin dolar) istediler,” dedi. Başka bir tanık Ömer ise “10 dakika içinde üç milyon pound ödememi istediler, yoksa öldüreceklerdi” sözleriyle yaşadığı korkuyu anlattı.

“ÖLÜMÜ DİLEYECEK HALE GELDİK”

Sekiz aylık hamile olan Hava adlı bir kadın da eşinin öldürülmesinin ardından çocuklarıyla birlikte yürüyerek kaçtığını söyledi. “En büyüğü 12, en küçüğü iki yaşında. Açlıktan ve hastalıktan ölmemek için tek başıma çocuklarıma bakmaya çalışıyorum. Kimse yardım etmiyor, yardım kuruluşları harekete geçmeli” ifadelerini kullandı. Avaaz’a gönderilen bir ses kaydında ise, “Çok büyük, derin hendeklerle karşılaştık. İçeri girince çıkmak imkânsızdı, inanılmaz derinlerdi. Bazı insanlar hendeklerin içinde öldürüldü... En az yüz kişi” denildi. Bir başka kurtulan Sudanlı ise, “Çocuklar tek başına kaçtı, yaşlı anneler çıkamadı. Babalar öldürüldü, kardeşler kaçırıldı, kadınlara gözlerimizin önünde tecavüz edildi. O an sadece hayatta kalmayı düşünüyorsun. Onlar canavar gibiydi. O kadar yorulmuştuk ki ölümü dilemeye başladık” ifadelerini kullandı.

Katliama 'insani' ara

Sudan’da ordu ile çatışan paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri, ABD’nin insani yardım amaçlı ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu. Açıklamada, "HDK, önerilen insani ateşkese katılmayı kabul ettiğini teyit etmektedir" denildi.











